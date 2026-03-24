Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, où il passe l’agrégation de biologie, docteur en biologie, Marc-André est professeur du Museum National d’Histoire Naturelle. Il dirige des équipes de recherche dans plusieurs universités et est éditeur de revues scientifiques internationales. Parti des champignons, Marc André est remonté logiquement jusqu’aux tannins, qui façonnent « Les goûts et les couleurs du monde » pour reprendre le titre de son dernier ouvrage. Ces tanins qui permettent au vin d’être un spectacle total pour nos 5 sens vont nous permettre de mieux comprendre ce que nous buvons.