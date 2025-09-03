La France est l’un des premiers pays vitivinicoles au monde, avec l’Italie et l’Espagne. Surtout, elle est un modèle de développement avec ses cépages dits « internationaux » qui connaissent une diffusion à la fois dans le monde et sur son propre territoire national. Le processus de diffusion a commencé avec la crise du phylloxéra et s’est consolidé en France avec la création des AOC. La réputation ancienne des vins français s’est davantage fortifiée au cours de la seconde moitié du XXe et s’est accompagnée d’un renforcement de ce fameux modèle à la française. Les conséquences en sont une certaine uniformisation du goût des vins, en France comme à l’international, encore favorisée par les « flying wine makers » et, en réaction, à une montée encore timide des cépages dits anciens, modestes ou rares… Certes le rôle des « œnologues volants » a bien diminué, mais le timide processus de renaissance d’un vignoble nord-occidental en France témoigne de la notoriété toujours actuelle des cépages internationaux.