Documentaire



Bien calée au bord de l’A20 près de Châteauroux, L’escale est l’un des joyeux élus offre chaleur et convivialité aux routeurs, rouage essentiel à notre machine économique. Une formule simple : Un repas, un café et sourire Parent, confinement oblige, Tom le patron a fermé les autres salles dédiées à la brasserie pour tous les autres automobilistes. Plus que jamais, il aussi a besoin des fournes et des routiers il aussi doit être Organisation et preuve de la vente à l’emporter sur le haut de gamme avec plateaux de fruits de mer et desserts gourmands. Nous avons passé cinq jours avec les routiers et les restaurateurs entrés en résistance.

Réalisateur

Velter Amaury, Mazuir Clara