Documentaire



Le fast food a parfois mauvaise réputation. L’alimentation végétarienne/lienne est, quant à elle, considérée comme avantageuse au niveau de la santé et de l’écologie. Ainsi la plupart des végétariens ne fréquentent pas les fast food qui ne correspondent pas réellement aux valeurs du végétarisme. La France ne comptait, à ce jour, aucune enseigne de restauration rapide dédiée aux végétariens. Mais à l’heure où les Français se préoccupent de plus en plus de leur alimentation, l’expérience se devait d’être tentée.La première enseigne de fast food végétarien ouvre à Paris. Comment les végétariens vont-ils réagir ? Végétarien rime-t-il toujours avec sain ? Pas sûr… Regardez. Un documentaire de Béryl Chaumeil.