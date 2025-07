Documentaire

Philippe Ligron est un enfant de Lunel, petite ville de Camargue où, entre amis, on se « quiche » très fort, autrement dit où on s’étreint avec chaleur quand on s’apprécie. Mais Philippe Ligron est aussi un enfant de la Broye, depuis qu’il y vit avec Danny et leurs trois enfants. Quand il arrive en Suisse, il y a 25 ans, il n’imagine pas y faire sa vie. Le voilà pourtant aujourd’hui non seulement professeur à l’école hôtelière de Lausanne, mais également chroniqueur radio sur Couleur 3 et depuis peu sur la Première avec son complice Duja. Philippe Ligron se sent à la fois de là-bas et d’ici avec un ciment indiscutable entre les deux pays: la passion du cheval. Un reportage où se mêlent taureaux, flamands roses, gastronomie, fête à l’ancienne, jardin foisonnant et course d’attelage. On dirait le Sud…

Un reportage de Manuella Maury.