Benoît Bernard est un chef peu conventionnel. Après de nombreux voyages, il rentre en France en 2000 et exerce ses talents au 180 à Tourcoing. De 2002 à 2012, il est chef du restaurant La laiterie à Lambersart. En 2006, Benoît Bernard obtient une étoile au Guide Michelin. Depuis 2016, le chef cuisinier vit à Nosy Be, près de Madagascar, où il a repris l’hôtel Clair de Lune.

Fière de ses racines du Nord, ce cuisinier au caractère bien trempé transmet la générosité de sa région dans ses plats. Des produits du terroir choisis avec minutie et passion parmi les artisans de la région pour proposer dans son restaurant « La Laiterie » des plats créatifs et fantasques. Benoît Bernard nous ouvre ici les portes de son restaurant, et nous dévoile ses inspirations et son lien avec sa région le Nord-Pas-de-Calais, qui continue de l’inspirer.

