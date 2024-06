Documentaire



Le marché du bio est en pleine expansion. Depuis 1999, il affiche une croissance d’environ 10% par an et doit répondre à une demande de plus en plus forte. Du coup, certains producteurs cupides n’hésitent pas à mentir sur la provenance et la qualité de leurs produits. Fausses étiquettes, importations douteuses…. les escroqueries sont légion.

Un film de Elsa Margout

