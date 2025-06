Documentaire

La noblesse du bouchon plonge ses racines dans l’histoire : Ausone, le poète latin, Aliénor d’Aquitaine la souveraine franco-anglaise, Montaigne et Montesquieu, les jurats de Saint Emilion, les crus classés en 1855 et ceux des Graves. Bordeaux c’est aussi l’œnologie, fille de Pasteur et de la filiation des Ribereau-Gayon, et puis la vinothérapie de Smith Haut Lafitte. Le plus grand vignoble d’appellation d’origine a offert ses cépages au monde entier : cabernet- sauvignon, merlot et sauvignon. Des propriétaires de tous pays sont venus chercher la reconnaissance : businessmen, artistes et artisans. Ils sont là et cultivent leurs châteaux. Documentaire réalisé par Daniel Tragarz.