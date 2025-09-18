Les produits du terroir «made in France» effectuent un retour en force. Pour comprendre cette nouvelle tendance, Mélanie van der Ende s’intéresse à trois fleurons de la gastronomie française et à leur face cachée. Le mythique escargot de Bourgogne ne vient quasiment plus de France, mais essentiellement d’Europe de l’Est. Les vin fins, eux, sont victimes de faussaires qui sont passés maîtres dans l’art de falsifier les étiquettes. La Chine est la plaque tournante de ce trafic. Le Pays basque fait vendre, mais ce sont surtout les industriels qui récupèrent les fruits de l’image «authentique». Les petits producteurs, eux, ont de plus en plus de mal à survivre. A l’heure de la mondialisation, même les produits du terroir sont délocalisés.
Réalisateur : Melanie VAN DER ENDE