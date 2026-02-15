Documentaire

Derrière les étiquettes prestigieuses de nos plus grands vins se dissimulent tous les ingrédients d’un univers impitoyable avec ses rivalités, ses intrigues et ses coups bas. Le vin, véritable or rouge, est devenu le pétrole moderne.

Nos plus grands crus ont abandonné leur charme suranné pour se métamorphoser en véritables blockbusters qui s’échangent à prix d’or sur un marché mondialisé.

Pour la première fois, pendant un an, une caméra a pénétré ce cénacle fermé pour en suivre les rouages, en dénoncer les excès, et comprendre son fonctionnement.

On y découvre le monde du vin comme on ne l’a jamais vu, avec sa complexité, son fabuleux savoir-faire mais aussi tous ses secrets gênants. Des pesticides dans nos plus grands crus ? Des classements contestés ? Des appellations aux critères mystérieux ?

Une plongée dans les méandres de cet univers où les critiques sont devenus des courtisans, où les vignerons ont laissé leur place à des « wine makers ».

Documentaire : Vino Business (2014)

Un documentaire de Isabelle Saporta & Damien Vercaemer

