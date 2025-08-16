Documentaire

A Saint Louis, dans le nord Sénégal, l’océan et le fleuve apportent un peu de fraîcheur aux portes du désert. L’eau salée ou douce est une richesse qui permet de cultiver de nombreux légumes, de nourrir les troupeaux et pêcher de nombreux poissons. Le marché de N’dar est la preuve de cette abondance.

Nous y retrouvons Ali qui nous explique pourquoi les Sénégalais aiment manger épicé, avant de nous emmener goûter le piment « tyson » et les haricots « niébé ». Ensuite, nous irons le quartier de Saur à Saint Louis, dans une famille pour suivre la préparation du « poulet Yassa » que toutes les femmes réalisent, chacune y apportant sa touche personnelle.

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Sénégal »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

