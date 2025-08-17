Infographie | 4 infos insolites sur les pâtes

Infographie

Les pâtes font partie de ces aliments universels qui rassemblent les familles, traversent les cultures et s’invitent sur toutes les tables, du petit restaurant de quartier aux cuisines étoilées. Pourtant, derrière leur simplicité apparente, elles cachent une histoire pleine de surprises et de faits étonnants que l’on connaît rarement.

Voici quatre infos insolites mais bel et bien vérifiées sur ce plat emblématique.

Les pâtes ne viennent pas d’Italie

On associe immédiatement les pâtes à l’Italie, mais leur origine se situe en réalité bien plus à l’est.

Des archéologues ont découvert en Chine des nouilles de millet vieilles de 4000 ans, preuve que les premières pâtes sont nées là-bas. Elles ont ensuite voyagé, notamment grâce aux Arabes qui ont introduit les pâtes sèches en Sicile au IXe siècle.

Ce n’est qu’ensuite que l’Italie en a fait l’un de ses symboles culinaires les plus forts. La célèbre légende de Marco Polo qui aurait rapporté les pâtes de Chine est donc fausse, mais reste encore souvent racontée.

Plus de 300 formes différentes

Quand on parle de pâtes, on pense aux spaghetti, aux penne ou encore aux farfalle.

Pourtant, le patrimoine culinaire italien recense officiellement plus de 300 formes de pâtes, chacune ayant une fonction spécifique. Les pâtes longues se marient parfaitement avec des sauces fluides comme la tomate ou l’huile d’olive, tandis que les pâtes creuses sont idéales pour retenir les sauces plus épaisses.

Certaines régions ou même certains villages possèdent encore leurs propres formes locales, façonnées à la main et transmises de génération en génération.

L’Italie championne par habitant

Les pâtes sont mangées dans le monde entier, mais les Italiens détiennent la palme de la consommation par habitant. En moyenne, chaque Italien en mange entre 23 et 25 kilos par an, ce qui représente un véritable mode de vie.

Si les États-Unis dominent en volume global, c’est uniquement grâce à leur population plus nombreuse. À Naples, il n’est pas rare que les familles en dégustent encore deux fois par jour, perpétuant ainsi une tradition vieille de plusieurs siècles.

Les pâtes al dente sont meilleures pour la santé

Au-delà du goût, la manière dont on cuit les pâtes change aussi leur impact nutritionnel. Les Italiens tiennent absolument à ce que leurs pâtes soient al dente, c’est-à-dire fermes sous la dent.

Ce n’est pas seulement une question de texture : cuites ainsi, elles présentent un indice glycémique plus bas que lorsqu’elles sont trop molles. Résultat : elles rassasient mieux, évitent les pics de sucre et deviennent un excellent carburant pour l’organisme.

Pas étonnant que les sportifs privilégient les pâtes al dente avant une course ou une compétition.