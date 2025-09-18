Documentaire

De la cuisine étudiante aux grandes tables étoilées, les pâtes séduisent tous les Français. Dans ce documentaire, on découvre comment un plat simple, accessible et universel est devenu un produit gastronomique et même un marché en plein essor.

Des chefs trois étoiles qui revisitent les macaronis avec foie gras et truffe, aux artisans passionnés qui réinventent les raviolis, en passant par les familles qui cuisinent les pâtes au quotidien et les industriels qui lancent des gammes premium, les pâtes racontent une histoire culturelle, économique et gourmande.

Pourquoi les Français mangent-ils de plus en plus de pâtes ? Tradition, créativité, héritage italien et innovation française : voici les clés de cet engouement.