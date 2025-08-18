La limonade… . un savant mélange pétillant de jus de citron, d’eau et de sucre. Avec l’arrivée des colas et autres sodas on l’avait presque oublié. Mais depuis 15 ans elle regagne en notoriété. Achetez dans le commerce ou fait maison, vous découvrirez les mystères de la recette… de plusieurs recettes plus ou moins « explosives »… Réalisateur : Pauline Legrand