Documentaire

Le Kale est une variété de chou qui, il y a un an encore était introuvable en France. Ce légume que l’on appelle chou vert, chou plume ou encore chou frisé non pommé possède de nombreuses vertus. Issu d’un croisement entre le chou sauvage et le brocoli, le kale n’était quasiment plus consommé depuis le milieu du 20ème siècle. C’est au pays de l’oncle Sam qu’il doit sa résurrection. Aux Etats-Unis, des stars comme Jennifer Aniston ou Gwyneth Paltrow en sont folles. On murmure même que le Président Obama s’en ferait régumièrement servir à la maison blanche. Riche en anti oxydants, en minéraux et en vitamines, le kale a même été classé parmi les 7 aliments à emmener sur une île déserte par le journal Life Science.

Avec sa texture croquante et son goût légèrement amer, le Kale est non seulement délicieux mais aussi très nutritif. Il est riche en vitamines A, C et K, ainsi qu’en minéraux tels que le calcium, le potassium et le fer. Cette combinaison de nutriments en fait un excellent choix pour renforcer le système immunitaire, favoriser la santé des os et soutenir la fonction cognitive.

En plus de ses bienfaits nutritionnels, le Kale est également apprécié pour sa polyvalence en cuisine. Il peut être consommé cru dans des salades, sauté, cuit à la vapeur ou incorporé dans des soupes et des plats mijotés. Sa saveur robuste se marie bien avec une variété d’ingrédients, lui permettant de s’intégrer facilement à de nombreux plats.

De plus, le Kale est considéré comme un aliment bénéfique pour la planète. Il nécessite moins d’eau et de ressources pour sa culture par rapport à d’autres cultures de légumes, ce qui en fait un choix plus durable pour les agriculteurs et les consommateurs soucieux de l’environnement.

Un documentaire d’Emilie Sajot.