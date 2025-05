Documentaire

Tartines beurrées et café au lait : pendant longtemps, c’était le petit déjeuner de tous les Français. Et puis à la fin des années soixante, une révolution venue d’Amérique a tout bouleversé : les céréales. Censées apporter énergie et équilibre dès le réveil, il en existe aujourd’hui des dizaines de variétés, aux noix, au chocolat ou encore aux fruits. Comment ces céréales sont-elles fabriquées ? Et leurs promesses d’équilibre sont-elles toujours tenues ? Un documentaire de Sophie ROLAND.