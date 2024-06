Documentaire

Le Lac d’Annecy se laisse découvrir à l’aube, et c’est Florent, pêcheur local qui relève ses filets, puis direction la pâtisserie où Yvan Masset nous prépare la spécialité d’Annecy.

Le sourire généreux et les joues rosées de Stéphane nous invitent à cuisiner une féra, une recette simple et accessible à tous.

Puis c’est au tour de Pierre GAY de nous expliquer la fabrication des reblochons et de la tomme de Savoie dans un cadre exceptionnel, une fromagerie unique, où les caves sont visibles par les consommateurs par le biais d’un plancher vitré. Le langage est aisé, les explications claires et l’homme nous entraîne dans l’aventure familiale qui se poursuit depuis des générations.

Bertrand RABUSSEAU et David Giachino s’unissent pour nous transporter dans le sillage de leur passion, le vin, le très bon vin savoyard.

David explique pourquoi le cheval a toujours toute sa place au milieu de la vigne, pourquoi il privilégie les méthodes ancestrales et Bertrand Rabusseau, à l’aide de commentaires éclairés, réussit à nous faire percevoir les saveurs… les mots Plaisir, Emotion et tout simplement Cœur sont prononcés, ils y ont leur place, c’est simple et que du bonheur…