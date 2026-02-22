Entre tradition et modernité, Pékin a fait son choix ! Partez à la découverte d’une mégalopole qui se révèle la nuit. Les nouveaux clubs se livrent une concurrence sans merci…
Auteur : Patrick Dedole – Whang Zhe
Auteur : Patrick Dedole – Whang Zhe
Plage paradisiaque, biodiversité unique, barrière de corail, coutumes, traditions, nous partons en Colombie afin de connaître les moindres secrets...
Lorsque l’on pense à Toulouse, il y a forcément des images qui nous viennent en tête. La ville rose,...
En 2006, le miroir d’eau a vu le jour à Bordeaux, devenant rapidement un emblème de la ville. Un...
Haute de près de 40 mètres, la forteresse d’Anjony est construite sur un surplomb qui lui permet de surveiller...
La métropole québécoise attire chaque année des millions de voyageurs en quête d’un équilibre parfait entre l’effervescence nord-américaine et...
De Pékin aux confins de l’Asie centrale, nous rejoignons le mythique Mont Kailash. Accompagné d’un photographe new-yorkais et d’un...
A la découverte de la Corée du Sud à travers les yeux d’Arthur. Un documentaire de Pierre Brouwers
Durant l’époque médiévale, les moines de Moissac ont un véritable contrôle de la région. Leur abbaye contitue un des...
L’équipe de Francis Le Guen explore les terres ancestrales des premiers Polynésiens, en voyageant à travers deux îles mythiques...
En Thaïlande, les habits ne sont jamais anodins : uniformes, mini-jupes, tenues traditionnelles, polos jaunes du roi… Chaque vêtement...
Des hôtels pour Robinsons, mais version luxe. Une mer à trente degrés. Carthagène, la perle classée au patrimoine mondial...
Chaque printemps, une vallée du Maroc se couvre de roses de Damas, cultivées à 1400 mètres d’altitude. Récoltées à...
Jérôme Pitorin part à la découverte d’une Martinique festive, qui a de quoi ravir les vacanciers de tous âges...
Jacques se rend dans le Golfe du Morbihan à l’occasion de la « Semaine du Golfe ». Une fête...
Dans le Nord de la Mongolie, il existe une alliance sacrée entre les Hommes et les esprits des défunts...
Au premier regard, la capitale du Japon, située au coeur de l’île principale Honshu, emporte les visiteurs dans un...
Depuis 25 ans que Franck Charton photographie les tribus du Pérou, les indiens Q’eros l’ont toujours impressionné.Par l’environnement dans...
Pendant des années, chaque semaine le Britanis quittait Miami pour une croisière de 5 jours. Dépaysement pour certains, rituel...
Quartier le plus visité de Paris, le Marais est à la fois aristocratique, populaire, bohème et bourgeois. Il abrite...
🌷Invitation au voyage vous propose une visite d’Amsterdam à travers trois sujets : Le dernier refuge d’Anne Frank – Les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site