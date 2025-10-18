Documentaire

Célèbre pour la dune du Pilat, la plus grande d’Europe, mais aussi pour son patrimoine architectural, ses villages ostréicoles perché sur pilotis ou encore ses plages de sable fin, le bassin d’Arcachon, lancé par l’essor des bains de mer au XIXème siècle, a su conserver ses traditions, son authenticité et sa singularité. À l’heure où les projections météorologiques pèsent sur la fragile Île aux Oiseaux, sur la Dune du Pilat, rempart de sable qui recule chaque année, ou sur la marée de pinèdes censée la retenir, Ismael Khelifa va rencontrer quelques « amoureux du bassin » , au lendemain des terribles incendies qui ont ravagé une partie de la forêt et en ont révélé au grand public sa fragilité.

Quels sont les atouts touristiques et économiques du Bassin et comment les habitants s’activent-ils en coulisses pour préserver ce patrimoine unique ? Comment font-ils de l’écologie un enjeu majeur pour faire revivre le Bassin ?

Cet extrait en est l’illustration : Ismael est à bord d’une pinasse, bateau traditionnel, en compagnie de Yves Parlier, skipper star des courses au larges… qui a mis au moint un système de propulsion nouveau : une voile de Kite !