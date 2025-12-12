Le bilan de compétences en ligne est un outil précieux pour toute personne souhaitant faire le point sur ses...
J’emploi des supers agents pour vous mettre le grappin dessus
Les plus grands joueurs de poker venus du monde entier se retrouvent pour des compétitions au sommet.
Dans un écosystème numérique en perpétuelle mutation, la capacité d’une entreprise à déployer des solutions web performantes et évolutives...
Dans un paysage économique où la volatilité est devenue la norme, les directions financières doivent naviguer entre rigueur comptable...
La diversité à l’embauche, de la légalité à la réalité
L’été tire à sa fin, mais le travail ne dérougit pas pour les pilotes d’Héli-Inter. À Matagami, en Abitibi,...
La grande histoire d’amour à l’origine du cirque Arlette Gruss
En 1968, un film documentaire est tourné sur une famille du Haut-Doubs : les Faivre. A travers la vie...
» Santa Barbara « , » Côte Ouest « , » Dallas « , » Starsky et Hutch « , ces séries ont...
Au sein de Coach Académie, depuis 2003, nous sommes les fondateurs, Sylvie Baille et Jean-Pierre Roy, tous deux d’origine...
Une infirmière parisienne est envoyé en renfort pour aider les hôpitaux à la réunion.
Le community manager (ou CM) est aujourd’hui un acteur central dans la stratégie digitale des entreprises. Son rôle ne...
Les métiers liés à la mer sont parmi les plus dangereux qui soient, les accidents sont fréquents et la...
A coup de barbes à papa, churros, cortèges, déguisements et autres manèges à sensation, les forains nous font vivre...
Disponibles 24h/24, 7 jours/7, ils sont urgentistes… une aventure palpitante dans le sillage de ces sauveurs . Un documentaire...
Nous sommes à dix jours du couperet final. Les courses en altitude s’enchaînent pour les candidats qui subissent quotidiennement...
Hier montrée du doigt, aujourd’hui plébiscitée par certains de ces salariés : enquête sur l’entreprise McDonald’s. Ses contrats précaires...
Felicitas Holzgang est revenue il y a 30 ans sur les lieux de son apprentissage et y a ouvert...
Alors que certains cajolent avec affection leur animal de compagnie, d’autres affrontent ou domptent des animaux sauvages pour épater...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site