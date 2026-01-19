Les ventes de livres sont en baisse. Dans ce secteur en crise, des petits libraires indépendants tirent leur épingle...
En ville, la hauteur impressionnante de certains bâtiments rend le travail des lignards et des monteurs de structures d’acier...
Alors que certains cajolent avec affection leur animal de compagnie, d’autres affrontent ou domptent des animaux sauvages pour épater...
Parcoursup, point d’entrée vers le supérieur en France pour les lycées de l’AEFE.
Les intervenants de cette conférence évoqueront les bonnes stratégies à développer en entreprise pour valoriser à la fois les...
Le data analyst est aujourd’hui l’un des métiers les plus stratégiques dans les entreprises, où la capacité à exploiter...
L’alternance redéfinit aujourd’hui les parcours vers l’emploi. En effet, elle dépasse le cadre de la simple formation pour s’imposer...
Elle aide les détenues à se sentir féminine
L’essence du leadership moderne ne se résume plus à l’exercice d’une autorité hiérarchique, mais s’ancre désormais dans une capacité...
Certains anciens soldats choisissent des reconversions professionnelles radicales, créant des situations surprenantes. C’est le cas de Frédéric, un ancien...
Céline, de Saint-Omer, Alexandra, de Bastia, Marie, de Bordeaux, Martine, de Haïti, Alissa, de Kansas City ont toutes fait...
Espionnage, écoutes téléphoniques, paiement d’informateurs : le métier de paparazzi s’apparente de plus en plus à celui d’un détective...
Chaque année, 25 000 professeurs demandent à changer d’établissement
Pionnière de l’impression sur objets publicitaires depuis 2002, l’imprimerie Dullac située à La Garde dans le département du Var...
La liquidation judiciaire d’une entreprise est une situation qui place les salariés dans une position extrêmement délicate. Ce processus,...
Découvrez l’incroyable quotidien des forains, leurs lieux de vie, les installations délicates des manèges, leur lutte permanente avec les...
Le tourisme alimentaire émerge comme une tendance dynamique qui transforme la manière dont nous découvrons, apprécions et valorisons les...
Véronika, Eric et Maxime ont des parcours de vie singuliers et pour point commun d’avoir renoué avec le monde...
MBF, une fonderie historique en liquidation, face à un combat ouvrier pour sauver emplois et savoir-faire. La lutte pour...
Partez à la découverte du Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Tous les ans, cette institution met en compétition...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site