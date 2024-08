Documentaire



Dans cette jeune start-up parisienne, travailler est une vraie partie de plaisir. On roule dans les locaux en trottinette, on mange healthy et le collègue de bureau devient vite le meilleur ami ! Tout ça grâce à Nathalie et son poste de Chief Happiness. Son travail ? Rendre les salariés heureux et ainsi augmenter la productivité de son employeur.