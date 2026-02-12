Documentaire

Hiroshi Kobayashi, chasseur de frelons géants au Japon, traque ces insectes tueurs au cœur des villes. Son métier est truffé de risques : piqûres nombreuses, travail en hauteur, etc. De son côté, Sompop Sridaranop est chasseur de serpent en Thaïlande. Mordu à plusieurs reprises, son corps est recouvert de cicatrices.

Par le biais d’images exceptionnelles, de plans d’action et d’entrevues captivantes, cette série sur les métiers les plus dangereux vous transportera dans des situations à haut-risque et vous fera vivre une gamme d’émotions…

Réalisateurs : Fréderic Réau, Pascal Carron, Yannie Dupont-Hébert