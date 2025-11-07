PNC aux portes… dans les coulisses d’un vol. La chaleur et le soleil en hiver, les plages et les...
Une abeille qui butine, le chant d’un cerf ou le vent qui traverse les arbres, rien ne lui échappe....
C’est le jour-J pour cette mère de famille. Après un mois de formation et d’expérience, elle peut enfin commencer...
Résumé des points abordésLe stand modulable est devenu la solution préférée des exposants souhaitant combiner flexibilité, design et rentabilité....
La momie, le meilleur des appâts pour archéologues et pilleurs
Chauffeurs-livreur: Le jour où je déclare tout le monde, je ferme boutique !
En estive, des bergères soignent les brebis dans la vallée d’Aspe. Le métier de berger se féminise dans les...
Être croupier dans un casino demande plusieurs cartes dans ses manches
Dessine-moi un métier, Alix Lanos découvre une nouvelle profession, l’occasion pour elle de rentrer dans la peau d’un professionnel...
Cours Minerve est un acteur reconnu dans la formation à distance des métiers du social, de la santé et...
La douloureuse facture des appareils dentaires Au collège, on peut parler d’épidémie. La grande majorité des élèves porte des...
https://www.youtube.com/watch?v=9Vw-g3fDpmw Le feu ne représente que 5% des interventions des pompiers. Leur activité principale est le secours aux victimes...
Ils ont reçu une des meilleures formations technique et médicale au monde. Pourtant sur le terrain, les ambulanciers vont...
Dans le secteur de la formation, la relation client est très importante pour attirer et fidéliser les étudiants et...
Convaincre une banque du bien-fondé de son projet n’est pas chose aisée et les taux d’intérêt, assez élevés, peuvent...
Aller là où l’herbe est plus verte. Là où la rumeur de la vie en société s’estompe pour laisser...
Le marché du travail évolue, notamment depuis la crise sanitaire, qui a engendré des phénomènes sans précédent, comme le...
Les photos de Britney Spears qui se rase le crâne, c’est l’un des derniers gros scoops des paparazzi de...
