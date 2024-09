Documentaire

Le salon du Zen, à Paris, attirait plus de 30 000 visiteurs : trois fois plus qu’il y a dix ans. Preuve de l’engouement général pour tout ce qui apaise, en particulier les recettes venues d’Asie : yoga, massages et autres médecines parallèles. Un bon filon – et une vocation au succès croissant : recevoir un massage de bien-être pour aller mieux c’est bien, l’offrir aux autres, c’est encore mieux, en faire son métier, c’est un rêve ! Un rêve que nos deux personnages, Gwladys et Stéphane, ont su réaliser, chacun dans leur domaine.

Un documentaire d’Olivia Buffi.