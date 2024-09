Documentaire

Les dernières années ont vu les régions bordant le Nil se transformer : les bouleversements sociaux et les conflits religieux engendrés par le printemps arabe en Égypte n’ont pas laissé les populations indemnes. De même, en remontant vers la Méditerranée, les paysages paradisiaques des bords du fleuve sont affectés par la progression des déserts et les différentes atteintes environnementales qui touchent la région. Les femmes, surtout, en pâtissent. À l’oasis du Fayoum, un groupe de jeunes potières ont pu acquérir leur indépendance financière – fait rare dans la campagne égyptienne, où une entreprise créée et gérée par des femmes était encore impensable il y a quelques années. Au Caire, une audacieuse motarde lutte contre les préjugés et les violences sexistes, alors que Wagiha, pêcheuse, raconte son quotidien, profondément marqué par le fleuve, comme celui d’autres Égyptiens.