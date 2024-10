Documentaire



« La commune la plus riche de France » est une île des Caraïbes ! Saint-Barthélemy est un territoire de 25 km carré qui abrite 8000 habitants et où se concentre résidents et vacanciers millionnaires, comme nulle part en France. Des villas à 80 000 euros la semaine, des concierges qui livrent du caviar à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, ce document vous emmène dans les coulisses de Saint-Barth’ et vous découvrirez que les vrais milliardaires ne sont pas toujours ceux que l’on croit.