Documentaire

Juste et Marie s’apprêtent à effectuer leur premier voyage en Asie.Tous deux sont accompagnés d’Hermes, une amie de la famille. Elle est bouddhiste et a fait une retraite de trois ans avec les moines du monastère de Sonoda situé aux pieds de l’Himalaya.

C’est là que vit entouré de moines, leur jeune ami tibétain Kalou Rimpoche. Cet enfant-lama, aujourd’hui âgé de sept ans, a été reconnu comme la réincarnation du précédent Kalou Rimpoche, l’un des maîtres tibétains les plus importants mais aussi l’un des plus connus en Occident.

Au Tibet, lorsqu’un grand maitre meurt, son entourage va rechercher avec beaucoup de soin sa réincarnation pour que puisse se transmettre un savoir et une tradition plus que millénaire.

C’est ainsi que sur les épaules d’un enfant repose tout l’avenir culturel d’un peuple.

Documentaire : Les enfants de Bouddha

Réalisation : Bruno VIENNE, Jeanne MASCOLO de FILIPPIS, Snafu WOWKONOWICZ

