Documentaire

« Carnets d’Egypte » est une invitation a la découverte de la vie quotidienne en Egypte aujourd’hui. A la frontière lybienne, l’oasis de Siwa, bordée par le désert noir, reste à l’écart du temps, propice à l’évocation d’Alexandre et de ses compagnons, jeunes cavaliers blonds venus interroger le plus célèbre oracle du monde méditerranéen. Alexandre en repartit consacré fils du dieu Amon, immortel et donc invincible : il pouvait se lancer à la conquête du monde. La source où il s’est baigné coule toujours et remplit un vaste bassin empierré dont l’eau reste fraîche dans la journée et devient chaude la nuit. Au sud du Caire, l’oasis du Fayoum est sillonnée de canaux et de cultures qui entourent des pyramides écroulées…