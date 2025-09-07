Qui n’a pas gardé le souvenir d’une maîtresse d’école attentionnée, d’un prof de français autoritaire, d’une prof d’allemand excentrique ou d’un prof de philo charismatique ? C’est bien souvent des années après la fin de nos études que l’on réalise à quel point un professeur a influé sur notre scolarité, notre vie professionnelle, notre personnalité voire même nos choix pour l’avenir. Où s’arrête le rôle de professeur et où commence celui de pygmalion ? Rencontre avec d’anciens élèves reconnaissants et avec ceux qui ont marqué leur vie.
Réalisateur : Aurore Chiroix