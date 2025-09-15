L’hybridation des canaux d’interaction consiste à combiner différents moyens de communication traditionnels ou numériques afin d’offrir une expérience client...
Evoplay poursuit le développement de son catalogue de jeux HTML5 avec magic wheel, un titre basé sur une mécanique de...
Le monde du jeu vidéo compétitif, désormais connu sous le nom d’e-sport, a explosé au cours de la dernière...
Annick, Pascale, Mounia, Laurence sont agentes d’accueil et de surveillance au LAAC (Lieu d’art et action contemporaine) de Dunkerque....
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un outil précieux pour de nombreux travailleurs en France, leur permettant de...
L’installation de vitres teintées est une solution idéale pour ceux qui cherchent à améliorer la confidentialité de leur espace...
Jérôme est charron et a choisi de vivre à l’ancienne. Il dit ne pas être né dans le bon...
Le burn-out est devenu l’un des grands fléaux de notre époque. Selon les dernières études, près d’un actif sur...
La nouvelle ère nous montre chaque jour l’importance et l’efficacité de l’informatique et du digital. Quoi de mieux que...
rnrnLa Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris a fêté ses 200 ans en 2011. C’est le plus vieux corps de...
Le quotidien des métiers de la chaudronnerie à travers des reportages et des témoignages de praticiens et de professionnels....
Dans la campagne de l´Orne, les gendarmes répondent comme ils peuvent au malaise social grandissant de la population. Sans...
Les entretiens d’embauche sont des instants de grand stress. Car, vous devez réussir à faire une bonne impression au...
Amélie Bonnin ne s’est jamais sentie à l’aise à la campagne. Mais il y avait la boucherie et à...
Ma Vie d’Artiste a suivi le designer Noé Duchaufour-Lawrance dans tout le processus de la chaise Bamby, depuis les...
En tentant de refaire le geste avec l’outil d’autrefois, le valaisan Claude Veuillet est devenu expert international en matière...
En aout, le centre-ville de Cambrai accueille la plus grande fête foraine du Nord de la France. Avec près...
Il est la bête noire de Nestlé et Danone
Fondée en 1947, Repetto a, au fil des années, acquis un savoir-faire sans égal. L’entreprise a démocratisé les ballerines,...
L’intelligence artificielle ne cesse de gagner du terrain dans nos quotidiens professionnels. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site