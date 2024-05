Podcast



Stéphane Bern raconte deux filles, deux sœurs qui ont construit leur vie dans l’ombre d’un géant de la politique, président du Conseil avant et après la Première Guerre mondiale, et partisan farouche d’une victoire totale sur l’Empire allemand. Ou la véritable histoire de Madeleine et Thérèse Clemenceau, les filles du Père la Victoire…

Quel père était George Clemenceau ? Quel rôle Madeleine et Thérèse Clemenceau entendaient-elles tenir, en tant que femmes, dans la société de leur époque ? Comment définir le féminisme des premières décennies du 20e siècle ?