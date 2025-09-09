Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le IIIème Reich vacille | Juillet – Septembre 1944 Alors que la libération de la France s’amorçait, les citoyens d’une nation opprimée depuis 1940 célébraient avec ravissement l’arrivée...

Documentaire Aspergillus flavus, un champignon mortel derrière la malédiction de Toutankhamon ? Ce champignon est aussi la cause probable de la mort de trois chercheurs ayant ouvert la tombe de Casimir...

Documentaire Occuper l’Allemagne 1918-1930 Novembre 1918. La Première guerre mondiale se termine. Mais l’heure n’est pas encore à la paix. L’Allemagne, vaincue voit...

Documentaire La Russie et ses chars T-34 soviétiques Le char moyen russe T34 était l’une des merveilles technologiques de la Seconde Guerre mondiale. Le char colossal a...

Podcast Giscard : dans l’ombre d’une certaine affaire de diamants Olivier Duhamel s’intéresse à une crise qui a marqué les années 70 et a coûté sa réélection à Valéry...

Documentaire Les tanks d’Hitler attaquent la Russie Après l’invasion de l’Autriche et de la Pologne et la victoire sur les armées franco-britanniques, Hitler se porte au...

Documentaire Ces inconnus qui ont libéré Paris Du 19 au 25 août 1944, Paris vit une semaine historique qui voit la capitale française retrouver sa liberté...

Documentaire Titanic, la vérité dévoilée On croyait tout savoir du naufrage du « Titanic ». Pourtant, de vieilles photographies et l’obstination du journaliste irlandais...

Conférence Marie Curie, autopsie d’un lynchage médiatique Le lynchage médiatique subi par Marie Curie lors de l’automne 1911 est l’aboutissement d’un processus entamé dès 1903 lors...

Documentaire Sur les traces du passé – Le bataillon du Pacifique (2/2) Presque 1000 Calédoniens ont participé à la 1ère guerre mondiale. Seul un tiers reviendront sur la Nouvelle-Calédonie.

Documentaire A la conquête de l’espace – 1944-1949, des missiles aux fusées 8 septembre 1944. Des soldats de Hitler lancent une nouvelle arme secrète sur Londres, le missile V2. A l’origine...

Documentaire Goering, l’homme de fer Quel chef de guerre fut Goering ? L’homme de fer comme il aimait à se faire appeler ? Celui...

Documentaire Qui a tué Jaurès ? Le 31 juillet 1914, à 21h40, Jean Jaurès, ardent pacifiste engagé à empêcher la guerre, est assassiné. Raoul Villain,...

Documentaire La crise du goulag : un oubli planifié Les prisonniers et les populations des nouveaux territoires occupés à l’Est, comme les Polonais, sont soupçonnés d’antisoviétisme, et beaucoup...

Documentaire L’élu | Murdoch, le grand manipulateur des médias (1/3) Une effarante immersion dans l’influent empire médiatique dirigé d’une main de fer par Rupert Murdoch, qui occupe une situation...

Documentaire Les avions de la Seconde Guerre mondiale – Le Stuka En 1940, le Stuka était le bombardier en piqué le plus répandu de la Luftwaffe. Cet appareil très performant...

Documentaire Staline-Truman, l’aube de la guerre froide C’est l’histoire d’un face-à-face qui a opposé les deux hommes les plus puissants de la planète pendant huit ans...