Alors que l’on associe souvent la Belle Époque à une période de paix et de prospérité avant les grandes tragédies du siècle, Florian Louis retient 1904 comme une année décisive. Extermination des peuples Herero et Nama dans le Sud-Ouest africain sous domination allemande, guerre russo-japonaise en Extrême-Orient, signature de l’Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, et affirmation de l’impérialisme américain sous Theodore Roosevelt : autant d’événements qui, cette année-là, annoncent les bouleversements géopolitiques et les violences du siècle à venir. Historien et spécialiste de géopolitique, Florian Louis analyse ce tournant majeur de l’histoire contemporaine.