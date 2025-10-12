Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Programme Gemini | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Gemini a-t-il permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale ? Les derniers jours de l’exploration...

Documentaire Les héros de la seconde guerre mondiale – James Doollittle Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...

Documentaire Les vacances au bled: le retour des étés oubliés Dans les années 70, chaque été, des milliers de familles prenaient la route vers le Maghreb pour passer leurs...

Podcast Salazar, un dictateur pas comme les autres ! A priori, Antonio de Oliveira Salazar n’a pas le profil type d’un dictateur : sanglant, militaire et bon orateur....

Documentaire Février 1917 : le Tsar vacille, la révolution commence Février 1917. Le froid a glacé la toundra et les cœurs. Après trois ans de guerre, la Russie impériale...

Documentaire D-Day: le Jour J L’expression jour J (en anglais : D-Day), déjà utilisée par les militaires lors de la préparation des offensives de...

Documentaire La guerre du pétrole : Hitler à la conquête de l’or noir Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, devient l’un des enjeux les plus stratégiques du...

Documentaire Le Reich s’effondre : quand l’Armée Rouge a pris Berlin 25 avril 1945. Sur les rives de l’Elbe, près de Leipzig, les armées américaine et soviétique se rejoignent à...

Documentaire 20 ans que les USA sont en guerre froide avec l’est La Serbie en 2000, la Géorgie en 2003, l’Ukraine en 2004, le Kirghizstan en 2005. Quatre révolutions « spontanées » qui,...

Documentaire D-Day au cœur des combats (2/2 seconde partie) Les soldats Mac Evans et Van Roosen, qui avaient 17 et 19 ans le 6 juin 1944, racontent leur...

Documentaire La guerre éclate | Janvier – Mars 1940 Alors que le Nouvel An approchait et que le peuple britannique faisait face à l’introduction du rationnement, tous les...

Documentaire La France au temps des colonies Alain Decaux nous parle des colonies Française, agrémenté par ses propres souvenirs.

Documentaire Le grand chantier du Titanic Entre juin 1911 et mars 1912, plus de 3000 professionnels s’affairent à la construction du Titanic, sur ce qui...

Documentaire Les objets de la grande guerre – 2 – Avions et pilotes Evocation de la Guerre 1914-1918 grâce aux objets du quotidien. A travers les très riches collections de l’Historial de...

Documentaire Madame Claude, mensonges et secrets d’état Madame Claude, de son vrai nom Fernande Grudet, défraya la chronique dans les années 1960 et 1970. Elle était...

Documentaire Katyn, un massacre programmé Le 13 avril 1943, les Allemands découvraient le charnier de Katyn. Pendant de nombreuses années, les soviétiques rejettent la...

Documentaire Notre espion chez Hitler Si les historiens et les cinéastes ont souvent associé la guerre du renseignement contre Hitler avec la machine Enigma...