Documentaire Comment la conquête spatiale française a-t-elle commencé ? Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...

Documentaire Un adolescent tué par un CRS | Partie 2 Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...

Documentaire Un adolescent tué par un CRS | Partie 1 « Attention, ce soir, j’ai la gâchette facile ! » Ces mots sont ceux que prononcent un CRS de...

Podcast Pourquoi Napoléon plaçait-il sa main dans son gilet ? Napoléon Bonaparte est souvent représenté avec une main glissée dans son gilet. Pourquoi ? D’où vient ce geste ?...

Podcast À la mort du général de Gaulle, le scandale du Hara-Kiri En novembre 1970, peu après la mort du général de Gaulle, un journal satirique provoque un tollé ! Il...

Documentaire La catastrophe de Challenger 1986, 7 astronautes embarquent à bord de la navette Spatiale Challenger. Une catastrophe vécue en direct par des millions...

Documentaire André Dussolier raconte la Picardie d’autrefois Des années 1920 aux années 1950, la Picardie se dévoile à travers les films amateurs : traditions rurales, luttes...

Podcast Le débarquement : vérités et légendes Immortalisé par Robert Capa, Le débarquement est devenu l’une des opérations les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale....

Documentaire Si loin, si proche – Guyane – 1940-1944 La signature de l’armistice en juin 1940 sema la plus grande confusion au sein de la population guyanaise. La...

Documentaire Les derniers compagnons de la libération Ils allaient devenir des héros, mais ne le savaient pas. La plupart d´entre eux n’avaient pas vingt ans en...

Documentaire Secrets et trésors enfouis du Vatican Considéré comme l’un des bâtiments les plus sacrés du monde, le Vatican abrite en son sein de véritables trésors...

Documentaire 1974, l’alternance Giscard En mai 1974, Valéry Giscard d´Estaing devient le troisième président de la cinquième république. Une alternance qui ne dit...

Podcast Marc Bloch, historien visionnaire et résistant fusillé en 1944 Marc Bloch, historien et résistant, rejoindra bientôt le Panthéon, honoré pour son œuvre intellectuelle et son engagement exceptionnel. De...

Documentaire Secrets d’Histoire – De Gaulle, le dernier des géants Le général de Gaulle a profondément marqué l’Histoire française du siècle dernier. Saint-Cyrien discipliné, il devient militaire de carrière....

Documentaire La guerre du golfe L’invasion du Koweït, également connue sous le nom de guerre Irak-Koweït est un conflit majeur entre l’Irak de Saddam...

Podcast La véritable histoire de la révolution des Oeillets au Portugal Le 25 avril 1974 reste gravé dans les annales de l’histoire portugaise comme un tournant décisif, marqué par une...

Documentaire La RDA: La République Démocratique Allemande La République démocratique allemande (en allemand, DDR pour Deutsche Demokratische Republik) s’étale sur plus de quatre décennies, de la...

Documentaire Dans le secret des villes – Sicile : les souterrains de la mafia Don Wildman s’aventure en Sicile, à la recherche des origines de la Mafia. Son périple le mène dans les...

Documentaire Auschwitz : le camp de l’horreur nazie Auschwitz incarne l’apogée de l’horreur nazie, un symbole sinistre de la Seconde Guerre mondiale où des millions ont souffert...