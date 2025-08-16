1957. Le succès russe de Spoutnik représente un véritable revers pour les Américains, dépassés technologiquement par leurs ennemis dans la course aux étoiles.
Réalisateur : Evan Clarck
Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...
Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...
« Attention, ce soir, j’ai la gâchette facile ! » Ces mots sont ceux que prononcent un CRS de...
Napoléon Bonaparte est souvent représenté avec une main glissée dans son gilet. Pourquoi ? D’où vient ce geste ?...
En novembre 1970, peu après la mort du général de Gaulle, un journal satirique provoque un tollé ! Il...
1986, 7 astronautes embarquent à bord de la navette Spatiale Challenger. Une catastrophe vécue en direct par des millions...
Des années 1920 aux années 1950, la Picardie se dévoile à travers les films amateurs : traditions rurales, luttes...
Immortalisé par Robert Capa, Le débarquement est devenu l’une des opérations les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale....
La signature de l’armistice en juin 1940 sema la plus grande confusion au sein de la population guyanaise. La...
Ils allaient devenir des héros, mais ne le savaient pas. La plupart d´entre eux n’avaient pas vingt ans en...
Considéré comme l’un des bâtiments les plus sacrés du monde, le Vatican abrite en son sein de véritables trésors...
En mai 1974, Valéry Giscard d´Estaing devient le troisième président de la cinquième république. Une alternance qui ne dit...
Marc Bloch, historien et résistant, rejoindra bientôt le Panthéon, honoré pour son œuvre intellectuelle et son engagement exceptionnel. De...
Le général de Gaulle a profondément marqué l’Histoire française du siècle dernier. Saint-Cyrien discipliné, il devient militaire de carrière....
L’invasion du Koweït, également connue sous le nom de guerre Irak-Koweït est un conflit majeur entre l’Irak de Saddam...
Le 25 avril 1974 reste gravé dans les annales de l’histoire portugaise comme un tournant décisif, marqué par une...
La République démocratique allemande (en allemand, DDR pour Deutsche Demokratische Republik) s’étale sur plus de quatre décennies, de la...
Don Wildman s’aventure en Sicile, à la recherche des origines de la Mafia. Son périple le mène dans les...
Auschwitz incarne l’apogée de l’horreur nazie, un symbole sinistre de la Seconde Guerre mondiale où des millions ont souffert...
Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...
