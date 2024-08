Documentaire



Un documentaire qui explore les événements entourant la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes. Réalisé par Henrike Sandner, ce documentaire historique d’une durée de 45 minutes met en lumière le processus de réunification qui a suivi la chute du mur en novembre 1989, un moment historique commenté par Willy Brandt avec la phrase : « Ce qui appartient ensemble grandit ensemble à nouveau ». Le film se concentre sur les semaines cruciales après cet événement, notamment sur les défis économiques et sociaux liés à la réunification, et capture des moments poignants entre les Allemands de l’Est et de l’Ouest.