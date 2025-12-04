Avant la catastrophe – la naissance de la dictature nazie raconte, à travers les pas et les mots de journalistes américains, anglais et français, les premiers temps du IIIe Reich. Comment la presse internationale a-t-elle fait face aux nazis ? Qu’est-ce qui a fait événement ? Qu’est-ce qui a laissé le monde indifférent ? Qu’est-ce qui a été dit et caché des premiers mensonges et crimes du Führer, avant la guerre, avant la catastrophe ?
Ce film, intitulé Avant la catastrophe – La naissance de la dictature nazie (1933-1936), constitue le deuxième volet d’une mini-série réalisée par Jean Bulot. Il fait suite au premier épisode, Avant la catastrophe, qui couvrait la période de 1930 à 1933.