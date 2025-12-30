Un parlement qui parle trop et n’agit pas assez d’après de Gaulle
Le 18 novembre 1978 marque une des pages les plus sombres de l’histoire contemporaine avec le massacre de Jonestown,...
Pompéi a failli être détruite une deuxième fois, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une équipe de scientifiques effectue des...
Entre la Wehrmacht et l’Armée rouge, la guerre fut totale
Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...
Dans nos sociétés démocratiques, la tolérance est un principe fondamental, qui peut se définir ainsi : l’acceptation de la...
Le 6 Juin 1944 à 6h30 du matin, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie, ouvrant l’un...
La destinée de l’Afrique du Nord durant la seconde guerre mondiale, et particulièrement entre 1940 et 1944, constitue une...
En 1975, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Le jeune Rithy Panh, 13 ans, voit sa vie basculer :...
En 1916, les armées sont enterrées et on assiste à l’interminable guerre des tranchées. Offensives, contre-offensives coûteuses en hommes et...
Le magnifique travail de Frédéric Laffont sur l’interminable guerre du Liban (1975-1990) nous permet de regarder un documentaire hors...
J’appuie sur un bouton pour faire naître un empire
La crise des missiles cubains et comment l’un des plus grands traîtres de l’Union soviétique tente d’éviter la Troisième...
Le secret le mieux gardé de la dictature chilienne… Plongée exclusive au cœur de Colonia Dignidad, une organisation nazie...
Retour sur la scène historique de la vie politique française qui fut le début de la lutte politique pour...
En ce matin du 6 février 1934, Paris se réveille en colère. Ses habitants découvrent, placardés aux murs et...
La vie privée d’Hitler est restée l’un des secrets les mieux gardés du IIIe Reich. Ce n’est qu’après sa...
Sur les traces d’Ettore Majorana, jeune physicien, auteur d’une théorie fondamentale sur les neutrinos, et mystérieusement disparu en mars...
Sous l’ère soviétique, Staline et ses sbires ont utilisé le football pour façonner leur image. A l’époque, seul ce...
Le traité de Versailles entraîne un démantèlement du pays et impose à l’Allemagne des conditions très dures. Mais une plus...
