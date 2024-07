Documentaire

L’abbaye Royale de Fontevraud est l’un des monuments les plus remarquables du Saumurois. Aliénor d’Aquitaine, la seule femme a avoir été reine de France et d’Angleterre, fut sa plus grande protectrice. Découvrez le riche passé de cet emblématique édifice religieux qui, pendant près de six siècles, a été dirigé par des femmes. Un documentaire de Visites Privées.