Documentaire

L’histoire de la Russie et de l’URSS est gravée dans l’or des innombrables palais et églises d’un territoire immense, sur lequel le soleil ne se couche jamais.

Histoire d’un peuple-mosaïque qui, tout au long de son histoire, fut tenu par un pouvoir central puissant mélangeant bienveillance et brutalité, Histoire faite d’espoir et de terreur, jalonnée de révoltes et de répressions sanglantes. Un peuple qui, par une terrible révolution, a créé la mutation d’un grand empire agricole en une puissance industrielle internationale.