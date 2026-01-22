Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les guerres civiles nous ont-elles civilisés ? L’une des choses que l’on dit aux enfants, c’est qu’il ne faut pas tricher et qu’il ne faut pas...

Podcast Du prince de Galles à Charles III Héritier direct de la couronne britannique pendant plus de 70 ans, Charles III reste pourtant méconnu. Qui est donc...

Article 4 infos insolites sur les lunettes L’histoire de la vision humaine est une épopée technologique qui s’étend sur plus de sept siècles, transformant un handicap...

Documentaire Dix siècles d’histoire au château de Châteaubriant Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons un voyage dans le temps de près...

Podcast D’où vient le symbole cœur ? Le jour de la Saint Valentin, on le voit partout ! Le symbole « cœur » représente l’amour (et parfois l’amitié)....

Podcast L’histoire coloniale cachée derrière le wax Bien plus qu’un tissu coloré, le wax est devenu un symbole du panafricanisme. De l’Asie à l’Afrique, voici l’histoire...

Documentaire Tout en haut du donjon du château de Châteaubriant Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons la découverte du château de Châteaubriant. Du...

Documentaire Le fouet, une jouissance coupable « Qui aime bien, châtie bien », a-t-on coutume de dire. Faire l’histoire de la discipline et du droit de punir...

Podcast La cathédrale de Chartres, une histoire millénaire Alors que nos regards sont tournés vers la réouverture de Notre-Dame de Paris au début du mois de décembre,...

Documentaire La construction du Louvre en 3D Depuis l’époque où il était une forteresse médiévale en bord de Seine, le Louvre a bien changé ! Observez...

Documentaire Est-il vrai que nous avons toujours fait grève ? De l’Egypte ancienne à aujourd’hui, retour sur l’histoire du plus ancien outil de résistance collective : la grève. Né...

Documentaire Les cités états | Italie, l’histoire vue du ciel Prendre de la hauteur pour comprendre l’histoire. En cinq épisodes, un regard de géographe sur le passé de la...

Documentaire Tunnels et souterrains interdits Château miroir en souterrain, passages secrets, églises souterraines ou autres grottes cachées. Notre pays regorge de lieux cachés. Dans...

Documentaire Maroc, les racines d’une créativité millénaire Peu de pays jouissent d’une situation géographique aussi exceptionnelle que celle du Maroc : aux confins de deux mers...

Documentaire Légendes de France : la Corse – Mystères et fantastique Maritimes ou montagnardes, mystiques ou païennes, les légendes de Corse ont le caractère d’un peuple insulaire, à jamais marqué...

Documentaire La brique, le matériau de l’empire Où l’on apprend que la brique d’argile a accompagné l’essor des plus grands empires, de l’Antiquité à l’époque contemporaine....

Conférence Histoire de l’Astronomie L’histoire de l’astronomie est un fascinant voyage à travers le temps, illustrant notre quête éternelle pour comprendre l’univers. Dès...

Documentaire Secrets d’histoire – Si les murs de l’Elysée pouvaient parler… Dans ce numéro exceptionnel, entièrement consacré à l’Histoire du Palais de l’Elysée, Stéphane Bern nous invite à découvrir les...