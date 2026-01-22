Niger, Mali, Centrafrique, Burkina Faso… Tel un château de cartes qui s’écroule, le pré-carré français sur le continent africain se réduit comme peau de chagrin. Si l’idylle est finie depuis longtemps, restaient des dirigeants qui avaient pris l’habitude de s’arranger entre eux, les relations toxiques d’un couple défectueux, s’entretenant aux dépens des peuples qui les subissent. Ce film est l’histoire de ce divorce, éclairant le point de vue africain sur cette crise. Raconté à travers le prisme des colères qu’il suscite, des rancoeurs, des comptes à régler et des défis majeurs qui se profilent. Avec des aller-retours sur les différentes époques caractérisant le couple franco-africain, nous irons du passé jusqu’à aujourd’hui, pour analyser les inconséquences de la politique française sur le continent, ses hypocrisies, les complaisances des leaders africains ainsi que l’impact des nouvelles rivalités : russes, chinoises et jihadistes. Enfin, le film révèlera les menaces nouvelles des mouvements terroristes du Sahel en pleine expansion et plus dangereux que jamais.