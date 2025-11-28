Documentaire

L’argent a bouleversé le cours des civilisations. Troisième épisode : en Chine, tout commence dans les tombes de hauts personnages, il y a environ cinq mille ans – on y dépose des cauris (des petits coquillages) que l’on retrouve aujourd’hui par milliers. Ce sont les ancêtres de la monnaie chinoise, qui fait son apparition au VIIe siècle avant notre ère.

La différence avec l’Occident ? Ce n’est ni de l’or ni de l’argent, mais du bronze, un métal peu onéreux et que l’on peut produire en très grande quantité. Conséquence : la monnaie est abondante, ce qui favorise la prospérité de l’économie. En quelques centaines d’années, du premier empereur, qui impose en 221 avant J.-C. une pièce unique à tout le pays, à la dynastie des Tang, sous laquelle la monnaie pénètre toute la société, la Chine connaît véritable une révolution monétaire. Jusqu’en 1024, quand le premier billet est officiellement mis en circulation, six cents ans avant l’Occident.

Série documentaire de Frédéric Wilner disponible jusqu’au 28/07/2026