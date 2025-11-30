Depuis les premières lueurs de l’humanité, les chiens marchent à nos côtés comme des compagnons privilégiés, témoins silencieux de...
Le Jardin des Plantes de Paris, l’un des joyaux des espaces verts de la capitale française, est bien plus...
L’importance du chemin de fer dans la révolution industrielle donne aux gares un statut architectural particulier : c’est l’image...
L’argent a bouleversé le cours des civilisations. Troisième épisode : en Chine, tout commence dans les tombes de hauts personnages, il...
Depuis des temps immémoriaux, le vin souligne le statut, le rang social, de celui qui le consomme et le...
Un voyage dans le temps en revenant sur les étapes importantes de notre relation à l’animal. C’est l’occasion de...
De l’Empire romain à la guerre froide, de « l’agent Sonya » à la course à l’armement numérique, les espions influencent...
On peut lire toute l’histoire de la Vendée en observant ses châteaux ! Nous survolons notamment le château de...
De la Rus kiévienne à la guerre de février 2022, la Russie et l’Ukraine ont, depuis des siècles, entretenu...
L’histoire des gares de Paris, depuis le XIXe siècle. Un documentaire de Des racines et des ailes.
Parcourons ensemble le temps et l’espace pour découvrir les origines de la tradition du sapin de Noël. Représentatif des...
Une réflexion stimulante sur l’histoire commune de la France et de l’Allemagne à travers dix regards thématiques. Depuis le...
Depuis plus d’un siècle, des communicants, propagandistes politiques, cinéastes ou publicitaires bouleversent les règles du jeu politique, font et...
Il est rare que l’émission « Secrets d’Histoire » soit consacrée à un personnage vivant. Pourtant, en vous présentant...
Longtemps surnommé le « vin des arabes », le caféier est originaire d’Afrique centrale. C’est en Ethiopie que sa...
Quand une épidémie surgit, elle vient toujours d’ailleurs – d’un autre pays, d’un autre temps. L’épidémie raconte à la...
Les instruments scientifiques sont des objets techniques que les savants utilisent pour étudier la nature. Utilisés depuis l’Antiquité, l’affirmation...
La longue histoire des prothèses est indissociable de celle des hommes. Les premiers humains debout ont inventé des bâtons...
En quelques clics aujourd’hui, l’humain est capable de produire des millions de couleurs sur ordinateur. La chose paraît simple,...
Franck Ferrand lève le voile sur les mystères de Vienne à travers cinq figures marquantes de l’histoire de la...
