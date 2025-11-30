Ressources Dans la même catégorie

Conférence Ce que les chiens disent des humains Depuis les premières lueurs de l’humanité, les chiens marchent à nos côtés comme des compagnons privilégiés, témoins silencieux de...

Podcast La véritable histoire du Jardin des plantes de Paris Le Jardin des Plantes de Paris, l’un des joyaux des espaces verts de la capitale française, est bien plus...

Conférence Une histoire des gares en France L’importance du chemin de fer dans la révolution industrielle donne aux gares un statut architectural particulier : c’est l’image...

Documentaire La voie chinoise – La fabuleuse histoire de l’argent (3/4) L’argent a bouleversé le cours des civilisations. Troisième épisode : en Chine, tout commence dans les tombes de hauts personnages, il...

Conférence Roi des vins et vin des Rois : le vin des sacres Depuis des temps immémoriaux, le vin souligne le statut, le rang social, de celui qui le consomme et le...

Podcast Ce que les animaux disent de notre intelligence Un voyage dans le temps en revenant sur les étapes importantes de notre relation à l’animal. C’est l’occasion de...

Documentaire Les agents secrets, des humains sans conscience ? De l’Empire romain à la guerre froide, de « l’agent Sonya » à la course à l’armement numérique, les espions influencent...

Documentaire Châteaux de Vendée, marqueurs de l’histoire On peut lire toute l’histoire de la Vendée en observant ses châteaux ! Nous survolons notamment le château de...

Conférence L’histoire des relations entre la Russie et l’Ukraine De la Rus kiévienne à la guerre de février 2022, la Russie et l’Ukraine ont, depuis des siècles, entretenu...

Documentaire Paris au temps des gares L’histoire des gares de Paris, depuis le XIXe siècle. Un documentaire de Des racines et des ailes.

Article D’où vient la tradition du sapin de Noël ? Parcourons ensemble le temps et l’espace pour découvrir les origines de la tradition du sapin de Noël. Représentatif des...

Documentaire Mille ans de religion | France – Allemagne, une histoire commune Une réflexion stimulante sur l’histoire commune de la France et de l’Allemagne à travers dix regards thématiques. Depuis le...

Podcast Persuasion, manipulation de masse et propagande Depuis plus d’un siècle, des communicants, propagandistes politiques, cinéastes ou publicitaires bouleversent les règles du jeu politique, font et...

Conférence L’histoire du café Longtemps surnommé le « vin des arabes », le caféier est originaire d’Afrique centrale. C’est en Ethiopie que sa...

Documentaire Epidémies, les peurs du passé Quand une épidémie surgit, elle vient toujours d’ailleurs – d’un autre pays, d’un autre temps. L’épidémie raconte à la...

Conférence De l’astrolabe à l’accélérateur : 2000 ans d’instruments scientifiques Les instruments scientifiques sont des objets techniques que les savants utilisent pour étudier la nature. Utilisés depuis l’Antiquité, l’affirmation...

Conférence Amputer, réparer et appareiller La longue histoire des prothèses est indissociable de celle des hommes. Les premiers humains debout ont inventé des bâtons...

Podcast La fabrique des couleurs En quelques clics aujourd’hui, l’humain est capable de produire des millions de couleurs sur ordinateur. La chose paraît simple,...