Documentaire



Depuis ses humbles débuts au 17ème siècle, Wall Street est devenue une icône mondiale de la finance. Située dans le quartier financier de Lower Manhattan à New York, cette rue emblématique a joué un rôle central dans le développement économique des États-Unis et du monde entier.

L’histoire de Wall Street remonte à 1624, lorsque les premiers colons hollandais ont établi une colonie appelée Nouvelle-Amsterdam sur l’île de Manhattan. À cette époque, la rue était simplement une palissade en bois érigée pour protéger la colonie contre les incursions éventuelles des Indiens locaux et des forces étrangères.

Cependant, l’histoire de Wall Street en tant que centre financier commence véritablement au 18ème siècle, lorsque New York était sous domination britannique. En 1792, un groupe de courtiers en valeurs mobilières se réunit sous un platane sur Wall Street et signe le Buttonwood Agreement, un accord qui établit les bases de ce qui allait devenir la Bourse de New York (NYSE). Cette réunion marque le début de la première bourse de valeurs officielle aux États-Unis.

Au fil des décennies, Wall Street a connu une croissance exponentielle en tant que centre financier mondial. Au 19ème siècle, elle est devenue le symbole de la puissance économique des États-Unis, attirant des investisseurs nationaux et internationaux. La construction du premier bâtiment de la Bourse de New York en 1903 a renforcé son importance en tant que lieu où se déroulent les échanges financiers.

Le 20ème siècle a été marqué par plusieurs événements majeurs sur Wall Street. La crise de 1929, connue sous le nom de « Jeudi noir », a entraîné le krach boursier le plus célèbre de l’histoire des États-Unis, précipitant le pays dans la Grande Dépression. Cet événement a conduit à une réglementation plus stricte des marchés financiers et a renforcé le rôle du gouvernement dans la supervision de Wall Street.

Au cours des décennies suivantes, Wall Street a continué à prospérer en tant que centre financier mondial. La montée en puissance des institutions financières telles que Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley a renforcé son influence sur l’économie mondiale. Cependant, la rue a également été le théâtre de scandales financiers retentissants, tels que celui d’Enron et celui des subprimes, qui ont ébranlé la confiance du public dans le système financier.

Aujourd’hui, Wall Street reste au cœur de l’économie mondiale, avec la Bourse de New York qui continue d’être l’une des plus importantes au monde. La rue abrite également le siège de nombreuses institutions financières et sociétés multinationales. Malgré les défis et les crises qu’elle a traversés au fil des ans, l’histoire de Wall Street témoigne de sa résilience et de sa capacité à s’adapter aux changements économiques et sociaux.