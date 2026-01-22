Conférence

“Paris n’est pas une ville, c’est un monde” disait Charques Quint. Et quel monde ! Depuis la fondation de Lutèce il y a plus de 2000 ans, Paris a parcouru bien du chemin.

Paris gallo-romain, Paris médiéval, Paris révolutionnaire… Melissa Neto, guide conférencière, vous embarque dans un voyage dans le temps à travers l’histoire de cette ville extraordinaire. Les arènes de Lutèce détiennent les secrets bien gardés de l’Antiquité, tandis que les pierres de Notre-Dame de Paris narrent avec éloquence les récits du Moyen Âge. La place Royale, rebaptisée place des Vosges, incarne la splendeur de la Renaissance sous le règne d’Henri IV, tandis que le couvent des Cordeliers évoque l’époque tumultueuse de la Révolution française.