Documentaire



Presque toujours, lorsque l’histoire a été écrite en Allemagne au cours des 200 dernières années, la Porte de Brandebourg de Berlin s’est retrouvée au centre des événements et est devenue le témoin muet des bouleversements politiques.

En tant que « symbole de la paix », elle a été remise au public en 1791 par son constructeur Carl Gotthard Langhans. Cependant, elle a souvent été le théâtre d’émeutes sanglantes et de soulèvements populaires. Elle a survécu à la monarchie, à l’empire, à la république des conseils et à deux dictatures. Comme peu d’autres monuments dans le monde, elle a été maintes fois utilisée comme toile de fond pour des parades militaires et des défilés, des célébrations de victoire grandioses et des manifestations idéologiques.

Ainsi, le monument le plus célèbre d’Allemagne a également été au XXe siècle un symbole pour toute une nation : pour les batailles gagnées et les deux guerres mondiales perdues, pour les années de division et l’unité retrouvée.

Ce film passionnant donne vie à l’histoire mouvementée de la Porte de Brandebourg : ses jours de gloire et ses heures de destin dramatique, ses destructions et ses restaurations minutieuses.