Documentaire

Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la plupart d’entre nous… et pourtant, c’est une épreuve pour des millions de Français. Aujourd’hui, il y aurait près de 3 millions d’illettrés dans l’Hexagone, soit un peu plus de 9% de la population. Un handicap au quotidien que ces personnes tentent de cacher par peur des préjugés. Un illettré sur deux a d’ailleurs un emploi. Prétexter un oubli de lunettes ou jouer de sa mémoire visuelle : il faut tous les jours ruser pour que personne ne s’en aperçoivent.

Après des années de souffrance, certains ont décidé d’assumer et de réapprendre à lire et à écrire. Un combat pour pouvoir changer de vie et réaliser simplement les tâches quotidiennes – et parfois même faire face à leurs enfants, qui apprennent à lire. Grâce à des ateliers encadrés par des associations ou des formations payées par leur entreprise, ils se réconcilient avec les mots. Portraits croisés de ces adultes en difficulté.

Un documentaire de Emilie Lambin