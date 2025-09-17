Documentaire

Un tour d’Europe des mouvements militants animés par les jeunes générations : en France, rencontre avec Priscillia Ludosky, figure des « gilets jaunes », et Assa Traoré, militante antiraciste ; en Pologne, entretien avec l’artiste Daniel Rycharski, militant pro-LGBT ; et en Allemagne, rencontre avec le groupe de pression La fondation Stiftung.

Lucides, indignés, engagés : pour une fraction croissante de la jeunesse d’aujourd’hui, il est urgent d’agir. Contre le mode de vie mortifère des générations passées qui a précipité la crise climatique ; contre les inégalités sociales et les discriminations, contre une économie mondialisée jusqu’à l’absurde, dont l’irruption du coronavirus a plus que jamais mis en lumière les failles. Dans ce documentaire, la journaliste de la ZDF Aline Abboud donne la parole à des jeunes Européen.ne.s qui s’engagent pour faire bouger les lignes. En France, elle rencontre Priscillia Ludosky, figure du mouvement des « gilets jaunes », ou encore Assa Traoré, militante antiraciste. En Pologne, elle s’entretient avec des militants progressistes, pro-LGBT comme l’artiste Daniel Rycharski, qui font face à la montée du nationalisme et du conservatisme dans leur pays ; et en Allemagne, elle rencontre le groupe de pression La fondation Stiftung, qui entend peser sur les institutions afin de faire entendre la voix des jeunes générations, notamment sur les questions climatiques.

Documentaire de Susanne Erler (Allemagne, 2020, 1h30mn) disponible jusqu’au 14/11/2025