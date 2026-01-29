Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le projet colossal d’un couple sur une île isolée Un couple entreprend un projet colossal sur l’île d’Ouessant, comprenant la construction d’un spa avec piscine, un hôtel de...

Documentaire A 11 ans, elle échappe à la pire des traditions Dans certaines régions de l’Inde, les hommes tuent leurs propres filles à leur naissance. Cependant, une femme nommée Gajendra...

Documentaire Massacres en Iran : refuser le silence Fin 2025, l’Iran connaît un mouvement de révolte sans précédent. Partie du bazar de Téhéran, la colère gagne rapidement...

Documentaire Le Bio, une demande toujours plus forte que les supermarchés n’arrivent plus à suivre La demande de produits bio en France est en constante augmentation, mais seulement 6 % des agriculteurs français sont...

Documentaire Dix jours dans l’Iran qui résiste C’est le carnet de route du journaliste Kajin Azadi qui a pu entrer en Iran début janvier et sortir...

Article La Mer Jaune : d’où vient son nom ? La mer Jaune est une vaste étendue d’eau située entre la Chine et la Corée. Son nom intrigue souvent,...

Documentaire Philippines : ces enfants des bidonvilles en quête d’avenir Vingt ans d’engagement, des milliers de vies transformées. Et une question : l’aide change-t-elle vraiment le destin des enfants...

Documentaire Le chamanisme, une affaire de mode ? Kara-Ool, chamane, dirige d’une main de maître son centre « Totem de l’Ours » et tous ceux qui travaillent avec lui....

Documentaire Accros au web, dans l’enfer des camps de desintox En Chine, les autorités considèrent que la menace numéro un pour la santé des jeunes est celle de l’addiction...

Documentaire Soudan : la guerre oubliée Depuis le 15 avril 2023, la guerre au Soudan a plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires...

Documentaire Camp d’entraînement : prêtes à tout pour être superstar Aux Philippines, devenir Miss peut rapporter gros ! Formées comme des athlètes dans des camps d’entraînements, des centaines de...

Documentaire America En 2016, en pleine campagne électorale, Claus Drexel s’était immergé dans une bourgade de l’Arizona, à l’écoute de cette...

Documentaire Le sourd et la prostituée : amour Impossible au Village Pascal, 50 ans, est sourd et muet. Marthe, 45 ans, est une ancienne prostituée. Ils ont décidé de se...

Documentaire Le cygne noir Un Black Swan à la Russe, ça donne des attaques à l’acide. En janvier dernier, Sergueï Filine, directeur artistique...

Documentaire Plovdiv en Bulgarie, désignée capitale européenne de la culture Une première pour la Bulgarie pour commencer cette semaine, la ville de Plovdiv a été désignée capitale européenne de...

Documentaire Kara-Ool : chamanisme et guérison Dans ce documentaire, nous découvrons Kara-Ool, un chamane visionnaire à la tête du centre « Totem de l’Ours » à Kyzyl,...

Documentaire L’histoire de l’influenceuse Belle Gibson Elle prétendait avoir guéri d’une tumeur au cerveau grâce à son régime alimentaire. Voici l’histoire de Belle Gibson, l’influenceuse...

Documentaire Les mercenaires de la justice aux Etats-Unis Les chasseurs de primes à la Nouvelle Orléans sont toujours très occupés. De la capture de criminels en fuite...

Documentaire Projet Duterte Rodrigo Duterte a été élu 16e président des Philippines en 2016 grâce à sa promesse d’éradiquer le problème de...