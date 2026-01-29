Un couple entreprend un projet colossal sur l’île d’Ouessant, comprenant la construction d’un spa avec piscine, un hôtel de...
Dans certaines régions de l’Inde, les hommes tuent leurs propres filles à leur naissance. Cependant, une femme nommée Gajendra...
Fin 2025, l’Iran connaît un mouvement de révolte sans précédent. Partie du bazar de Téhéran, la colère gagne rapidement...
La demande de produits bio en France est en constante augmentation, mais seulement 6 % des agriculteurs français sont...
C’est le carnet de route du journaliste Kajin Azadi qui a pu entrer en Iran début janvier et sortir...
La mer Jaune est une vaste étendue d’eau située entre la Chine et la Corée. Son nom intrigue souvent,...
Vingt ans d’engagement, des milliers de vies transformées. Et une question : l’aide change-t-elle vraiment le destin des enfants...
Kara-Ool, chamane, dirige d’une main de maître son centre « Totem de l’Ours » et tous ceux qui travaillent avec lui....
En Chine, les autorités considèrent que la menace numéro un pour la santé des jeunes est celle de l’addiction...
Depuis le 15 avril 2023, la guerre au Soudan a plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires...
Aux Philippines, devenir Miss peut rapporter gros ! Formées comme des athlètes dans des camps d’entraînements, des centaines de...
En 2016, en pleine campagne électorale, Claus Drexel s’était immergé dans une bourgade de l’Arizona, à l’écoute de cette...
Pascal, 50 ans, est sourd et muet. Marthe, 45 ans, est une ancienne prostituée. Ils ont décidé de se...
Un Black Swan à la Russe, ça donne des attaques à l’acide. En janvier dernier, Sergueï Filine, directeur artistique...
Une première pour la Bulgarie pour commencer cette semaine, la ville de Plovdiv a été désignée capitale européenne de...
Dans ce documentaire, nous découvrons Kara-Ool, un chamane visionnaire à la tête du centre « Totem de l’Ours » à Kyzyl,...
Elle prétendait avoir guéri d’une tumeur au cerveau grâce à son régime alimentaire. Voici l’histoire de Belle Gibson, l’influenceuse...
Les chasseurs de primes à la Nouvelle Orléans sont toujours très occupés. De la capture de criminels en fuite...
Rodrigo Duterte a été élu 16e président des Philippines en 2016 grâce à sa promesse d’éradiquer le problème de...
Dans les montagnes du Zagros, au centre de l’Iran, les Bakhtiaris comptent parmi les derniers grands nomades de la...
