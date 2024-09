Documentaire

Parmi les pays les plus pauvres du monde, le Lesotho, enclavé en Afrique du Sud, est d’une beauté à couper le souffle, mais surtout il possède un bien rare et précieux : l’eau. Pendant les longs mois d’hiver austral, le pays se couvre de neige et au milieu des monts pelés, il y a même une piste de ski très prisée des Sud-Africains. Dans le no man’s land qui sépare l’Afrique du Sud du Lesotho, les véhicules doivent affronter une route en lacets semée d’embûches et franchir sous les rafales de vent le Sani Pass, un col à la sinistre réputation.